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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вперше вдарили по Україні ракетою Х-69 з металевими кульками, - ЗМІ

Анатолій Буряк
20 жовтня, 2024 неділя
16:24
Війна з Росією Російська крилата ракета Х-69

Російське окупаційне військо використовує для ударів по Україні крилату ракету Х-69 з новою бойовою частиною - касетою з металевими кульками

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Відповідне фото наводить український ТГ-канал "Полковник ГШ", що висвітлює тематику повітряних сил. Спеціалізовані портали "Мілітарний" та Defense-Express вважають наведене свідчення достовірним.

"Збита сьогодні вночі (у ніч з 18 на 19 жовтня 2024 року - ред.) крилата ракета Х-69 з касетною бойовою частиною. Зазначений засіб авіаційного ураження з таким бойовим навантаженням виявлено вперше", - інформує згаданий блог.

 

Збита ППО російська крилата ракета Х-69 з касетною частиною

Збита ППО російська крилата ракета Х-69 з касетною частиною, Фото: ТГ-канал "Полковник ГШ" (Україна)


 

"У разі виявлення таких куль на місцевості не чіпайте їх і викликайте підрозділи ДСНС", - наголошує автор.

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Згідно із звітом Повітряних Сил ЗСУ, вночі 19 жовтня  ворог атакував шістьма ракетами типу Х-59/X-69, з них було збито чотири одиниці.

Російська крилата ракета Х-69: що про неї відомо

Ракета Х-69, яка під час першої публічної презентації у 2009 році мала назву Х-59МК2, розробляється і виготовляється на потужностях конструкторського бюро "Радуга" (РФ). Виробником заявлено, що Х-69 здатна доставити до цілі бойову частину масою 310 кг на відстань не менше ніж 300 км. Ця ракета може запускатися із зовнішніх підвісок літаків Су-30, Су-34 і Су-35С, а також завдяки своєму квадратному перерізу з внутрішнього відсіку новітніх Су-57, звертає увагу "Мілітарний".

Перші ж підтвердження російських ударів по Україні ракетами Х-69 із проникаючою фугасною бойовою частиною були опубліковані у лютому 2024 року. Також росіяни використали новітню крилату ракету X-69 для удару по Трипільській ТЕС у квітні цього року.

"У травні цього року у Головному управлінні розвідки Міноборони України розкрили темпи виробництва крилатих ракет Х-69, які становлять 1-3 одиниці на місяць станом на той момент. Тоді ж у ГУР МОУ повідомляли, що ворог накопичив запас із 45 таких ракет", - нагадує Defense-Express.

Теги:
Росія
Технології
ППО
російська армія
окупанти
Військові новини
ракетний удар
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