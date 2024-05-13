Росіяни обіцяють по 2 га землі на ТОТ України за участь у війні, - Спротив
Російські загарбники вирішили надавати кожному учаснику так званої СВО по 2 га української землі тимчасово окупованих територій, зокрема південних частин Донеччини й Херсонщини
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Кремль вирішив, як ще заохотити свій люд іти воювати в Україну. Тепер окупанти будуть роздавати по два гектари української землі кожному учаснику сво. Насамперед мова про південні частини Донеччини та Херсонщину", - зазначає ЦНС.
Також на українських ТОТ запрацювали російські "державні житлові інспекції", завдання яких - виявляти порожні квартири чи оселі, власники яких виїхали з регіону. Потім ворог оголошує ці квартири "безгосподарчими", після чого їх "націоналізують".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.97
- EUR Купівля 42.34Продаж 43.1
- Актуальне
- Важливе