Росіяни обіцяють по 2 га землі на ТОТ України за участь у війні, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Кремль вирішив, як ще заохотити свій люд іти воювати в Україну. Тепер окупанти будуть роздавати по два гектари української землі кожному учаснику сво. Насамперед мова про південні частини Донеччини та Херсонщину", - зазначає ЦНС.

Також на українських ТОТ запрацювали російські "державні житлові інспекції", завдання яких - виявляти порожні квартири чи оселі, власники яких виїхали з регіону. Потім ворог оголошує ці квартири "безгосподарчими", після чого їх "націоналізують".