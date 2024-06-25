Росіяни облаштували військову базу в порту Маріуполя, - міська рада

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

Наголошується, що колишня автобаза торгового порту міста на вулиці Флотській зараз служить підрозділам Росгвардії приміщенням для базування.

"Зазначимо, що раніше маріупольські партизани виявили велику логістичну базу загарбників по вулиці Таганрогській, 60. При цьому база розташовується біля будинків мирних жителів. Таким чином, росіяни цілеспрямовано прикриваються мирними українцями", - додають у міській раді.