Росіяни облаштували військову базу в порту Маріуполя, - міська рада
Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області облаштували в порту свою військову базу
Про це повідомляє міська рада Маріуполя.
Наголошується, що колишня автобаза торгового порту міста на вулиці Флотській зараз служить підрозділам Росгвардії приміщенням для базування.
"Зазначимо, що раніше маріупольські партизани виявили велику логістичну базу загарбників по вулиці Таганрогській, 60. При цьому база розташовується біля будинків мирних жителів. Таким чином, росіяни цілеспрямовано прикриваються мирними українцями", - додають у міській раді.
- 14 червня повідомлялось, що російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі побудували свою логістичну базу біля цивільної житлової забудови. Таким чином ворог прагне використати людей як живий щит.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.44 Купівля 40.44Продаж 40.94
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе