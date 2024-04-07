Росіяни обстріляли "градами" Гуляйполе: загинули троє людей, є поранений
7 квітня російська армія обстріляла з "градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області й вбила трьох цивільних людей, одного поранила
Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
"Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд", - написав він.
За словами очільника ОДА, також ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні.
Федоров нагадав, що з прифронтових територій відбувається евакуація цивільних. Він запевнив, що під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу - фінансову, гуманітарну, соціальну.
- Пізно ввечері суботи, 6 квітня, російські окупаційні війська здійснили авіаудар по багатоповерхівці міста Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого загинула місцева жителька.
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