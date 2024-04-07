Росіяни обстріляли "градами" Гуляйполе: загинули троє людей, є поранений

Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

"Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд", - написав він.

За словами очільника ОДА, також ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні.

Федоров нагадав, що з прифронтових територій відбувається евакуація цивільних. Він запевнив, що під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу - фінансову, гуманітарну, соціальну.