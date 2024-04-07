Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську: загинула жінка
Пізно ввечері суботи, 6 квітня, російські окупаційні війська здійснили авіаудар по багатоповерхівці міста Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого загинула місцева жителька
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що росіяни обстріляли місто близько 22:40. Під ударом опинився 4-поверховий житловий будинок.
Як уточнили у ДСНС, ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район у Куп’янську. Внаслідок удару зруйновано два поверхи будинку.
Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка 85 років.
"Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства. О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені", - додали у Службі.
- Тієї ж ночі, 7 квітня, росіяни атакували Харків ударними безпілотниками, один із "шахедів" влучив у приватний будинок, поранено 3 людей. Балістику росіяни спрямували на припортову інфраструктуру Одеси, там постраждала жінка. На Дніпропетровщині є пошкодження через падіння осколків збитих БПЛА.
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