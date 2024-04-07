Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську: загинула жінка

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що росіяни обстріляли місто близько 22:40. Під ударом опинився 4-поверховий житловий будинок.

Як уточнили у ДСНС, ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район у Куп’янську. Внаслідок удару зруйновано два поверхи будинку.

Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка 85 років.

"Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства. О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені", - додали у Службі.