Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині: поранили 4 цивільних

Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, поранень зазнали 4 людей.

65-річний чоловік ушпиталений у тяжкому стані з мінно-вибуховою травмою та пораненням грудної клітки.

Ще в трьох постраждалих - 41-річного чоловіка та жінок 70 і 52 років контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні осколкові поранення.

Двоє з них ушпиталені, 52-річній потерпілій медики надали допомогу на місці.