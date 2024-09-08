Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині: поранили 4 цивільних
Приблизно опівночі 8 вересня російська армія з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Комишани Херсонської області. Внаслідок атаки множинні поранення дістали 4 цивільних людей
Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, поранень зазнали 4 людей.
65-річний чоловік ушпиталений у тяжкому стані з мінно-вибуховою травмою та пораненням грудної клітки.
Ще в трьох постраждалих - 41-річного чоловіка та жінок 70 і 52 років контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні осколкові поранення.
Двоє з них ушпиталені, 52-річній потерпілій медики надали допомогу на місці.
- У ніч проти неділі, 8 вересня, російські війська атакували місто Суми. Унаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще 4 зазнали поранень. Серед постраждалих є двоє дітей.
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