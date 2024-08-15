Росіяни обстріляли Покровський район та Костянтинівську громаду на Донеччині: є загиблий, троє поранених
Російська терористична армія у четвер, 15 серпня, атакувала Покровський район та Костянтинівську громаду Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Вказано, що у Миколаївці Костянтинівської громади окупанти вбили 37-річного чоловіка. У його будинок поцілили зі ствольної артилерії.
Водночас в Покровському районі внаслідок російського обстрілу зазнали поранень три людини. Їх ушпиталили.
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"Росіяни не припиняють бити по цивільних - і не припинять! Бережіть себе! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив Філашкін.
- 15 серпня російська армія атакувала керованими авіабомбами Богодухівський і Куп'янський райони Харківської області. Унаслідок обстрілу дістали поранення три жінки, двоє чоловіків, а також 12-річний хлопчик.
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