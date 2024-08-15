Росіяни обстріляли Покровський район та Костянтинівську громаду на Донеччині: є загиблий, троє поранених

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вказано, що у Миколаївці Костянтинівської громади окупанти вбили 37-річного чоловіка. У його будинок поцілили зі ствольної артилерії.

Водночас в Покровському районі внаслідок російського обстрілу зазнали поранень три людини. Їх ушпиталили.

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"Росіяни не припиняють бити по цивільних - і не припинять! Бережіть себе! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив Філашкін.