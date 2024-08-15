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Росіяни обстріляли Покровський район та Костянтинівську громаду на Донеччині: є загиблий, троє поранених

Ольга Бабишена
15 серпня, 2024 четвер
18:51
Війна з Росією Ілюстративне фото

Російська терористична армія у четвер, 15 серпня, атакувала Покровський район та Костянтинівську громаду Донецької області

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вказано, що у Миколаївці Костянтинівської громади окупанти вбили 37-річного чоловіка. У його будинок поцілили зі ствольної артилерії. 

Водночас в Покровському районі внаслідок російського обстрілу зазнали поранень три людини. Їх ушпиталили.  

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"Росіяни не припиняють бити по цивільних - і не припинять! Бережіть себе! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив Філашкін. 

  • 15 серпня російська армія атакувала керованими авіабомбами Богодухівський і Куп'янський райони Харківської області. Унаслідок обстрілу дістали поранення три жінки, двоє чоловіків, а також 12-річний хлопчик.
Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
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