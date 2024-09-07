Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині: троє загиблих, є поранені
Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії, вбили трьох чоловіків. Також щонайменше троє людей поранені, пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля та лінії електропередач
Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
"Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу", - написав він.
Пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.
- У четвер, 5 вересня, російська окупаційна армія атакувала Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 8 осіб дістали поранення.
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