Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині: троє загиблих, є поранені

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу", - написав він.

Пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.