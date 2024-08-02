Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни окупували Веселе на Покровському напрямку, - DeepState

Росіяни окупували Веселе на Покровському напрямку, - DeepState

Влад Дідусь
2 серпня, 2024 п'ятниця
04:44
Війна з Росією Веселе, Покровський напрямок

У четвер, 1 серпня, російські терористи змогли окупувати Веселе Донецької області

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Веселе, що східніше Гродівки. Ситуація критична та продовжує погіршуватись. Ворог тисне і продовжує досягати тактичних успіхів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією аналітиків, за останні дні на напрямку суттєво збільшилася кількість КАБів, які росіяни скидають на позиції Сил оборони.

Ворог також продовжує застосовувати мотоциклетні підрозділи для розвідки другої лінії оборони ЗСУ.

  • Від початку доби 1 серпня на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Російські війська й далі найбільше атакують на Покровському і Торецькому напрямках.
Теги:
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
Покровськ
Читайте також:
гроза
Автор Марина Клюєва
1 серпня, 2024 четвер
Наталка Діденко спрогнозувала, де на вихідні відчутно знизиться температура та пройдуть грози
Андріївська церква
Автор Крістіна Слончак
31 липня, 2024 середа
Медовий Спас, Маковія та Перенесення чесного Хреста: традиції та значення свят
F-16 US Department of Defense
Автор Олена Будько
1 серпня, 2024 четвер
Перші винищувачі F-16 уже прибули в Україну, - голова МЗС Литви Ландсбергіс
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 44.25
    Продаж 44.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 серпня
04:47
Оновлено
Крим, ілюстрація
У Криму 2 серпня прогриміли вибухи. Окупанти казали про балістичну загрозу
03:42
Крейг Шекспір
Помер колишній тренер "Лестера" Шекспір. Він вигравав з командою АПЛ
02:27
Віктор Медведчук
Росія використовує Медведчука для пропаганди. ЦПД пояснив мотиви
01:31
Олександр Усик
"Дуже огидно": Усик розкритикував сербів за суддівство матчу "Полісся" у Лізі конференцій
01:00
ГУР: одного колаборанта обміняли ще в процесі тестування проєкту "Хочу к своим"
00:58
Геннадій Труханов
Труханов поширює наратив, що одесити проти перейменувань вулиць. В ОВА відреагували
00:32
Верховна Рада
Комітет Ради виступив із заявою щодо кампанії з дискредитації законопроєктну про заборону РПЦ в Україні
00:25
Інфографіка
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 6-го дня змагань
2024, четвер
1 серпня
23:56
Оновлено
журналіст WSJ Еван Гершкович
Росія та Захід провели обмін ув'язненими: що відомо
23:47
Очільниця Парижа вручила українським спортсменам нагороду міста - золоту медаль "Вермей"
23:29
Оновлено
корвет класу Ada "Гетьман Іван Виговський"
У Туреччині відбулася церемонія спуску на воду другого українського корвета "Гетьман Іван Виговський"
23:10
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 - перший крок до Повітряних сил ЗСУ нового зразка, - військовий експерт Самусь
23:07
ЗСУ
Ворог найактивніше штурмує на Покровському й Торецькому напрямках: ситуація на фронті
22:52
Оновлено
нафта
ЄС відхилив прохання Угорщини про консультації через зупинку постачання нафти "Лукойл"
22:36
щеплення вакцинація
Стартувала всеукраїнська кампанія з посилення вакцинації проти трьох хвороб
22:29
Камала Гарріс
Демократи розпочали голосування, щоб офіційно висунути Гарріс кандидаткою в президенти США
22:21
Оновлено
ракетна атака на Охматдит
"Наші гроші" з'ясували, що тендер на ремонт Охматдиту виграла компанія з завищеними цінами. У МОЗ і БФ відреагували
22:16
На Львівщині напали на працівника ТЦК
Експолонена Валерія Суботіна власними світлинами з "Оленівки" нагадала про умови утримання українських військовополонених
21:40
У Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
F-16 в Україні та паритет у повітряному просторі: що зміниться на полі бою. Колонка Сергія Згурця
21:16
телефон
В Instagram зафіксували масовий збій: у деяких користувачів зникли дані з архівів
20:57
"Полісся" програло "Олімпії" в Лізі конференцій
20:55
фейк
"Україна почала масову підготовку жінок до бойових дій": російські фейки та маніпуляції за 1 серпня
20:32
пожежа на НПЗ в Омську
В РФ спалахнула пожежа на нафтозаводі в Омську
20:16
Cестри Кіченок
Олімпіада-2024: Україна закінчила виступи в тенісі без медалей
20:08
OPINION
Володимир Єшкілєв
Як мольфари укладали політичну мапу повоєнної України
20:00
Зеленський
Зеленський анонсував кадрові рішення на рівні уряду
19:54
Ізраїль
В Ізраїлі закликають громадян уникати поїздок за кордон: Іран, ХАМАС та "Хезболла" можуть мститися за вбивства
19:44
Очільник МОН Оксен Лісовий
Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит учителів
19:38
ЗСУ, зброя, Міноборони
Генштаб пропонує запровадити механізм мобілізації без ТЦК
19:19
Алжирка Іман Хеліф (у червоному) б’є італійку Анджелу Каріні в попередньому боксерському поєдинку 1/8 фіналу
Гендерний скандал у жіночому боксі: італійка на Олімпіаді зупинила бій із "біологічним чоловіком"
19:06
Ексклюзив
шахед
У Defense Express проаналізували, наскільки точно безпілотник може влучати в ціль
19:05
Дмитро Пєсков
У Росії прокоментували їхню можливу участь у Саміті миру
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 890-го дня війни: Росія втратила за липень в Україні понад 35 тис. військових, а в ГУР показали, як нищать склади та засоби РЕБ ворога
18:57
Аналітика
Tomahawk
Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 
18:50
Андрей Пленкович
Хорватія готова постачати нафту Угорщині та Словаччині, - премʼєр Пленкович
18:43
Оновлено
РФ цілий день атакувала Нікопольщину: загинули дві людини, ще двох поранено
18:33
"Шлях солдата": В Україні відбувся допрем'єрний показ документального проєкту про мобілізацію
18:24
Андрій Юсов
Проти російських найманців у Судані, Сирії та Малі було ще кілька операцій, - Юсов
18:12
міст Патона
Столична влада вимагає від уряду негайно перекрити й відреставрувати міст Патона
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV