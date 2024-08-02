Росіяни окупували Веселе на Покровському напрямку, - DeepState
У четвер, 1 серпня, російські терористи змогли окупувати Веселе Донецької області
Про це повідомляє DeepState.
"Ворог окупував Веселе, що східніше Гродівки. Ситуація критична та продовжує погіршуватись. Ворог тисне і продовжує досягати тактичних успіхів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією аналітиків, за останні дні на напрямку суттєво збільшилася кількість КАБів, які росіяни скидають на позиції Сил оборони.
Ворог також продовжує застосовувати мотоциклетні підрозділи для розвідки другої лінії оборони ЗСУ.
- Від початку доби 1 серпня на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Російські війська й далі найбільше атакують на Покровському і Торецькому напрямках.
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