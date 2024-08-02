Росіяни окупували Веселе на Покровському напрямку, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Веселе, що східніше Гродівки. Ситуація критична та продовжує погіршуватись. Ворог тисне і продовжує досягати тактичних успіхів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією аналітиків, за останні дні на напрямку суттєво збільшилася кількість КАБів, які росіяни скидають на позиції Сил оборони.

Ворог також продовжує застосовувати мотоциклетні підрозділи для розвідки другої лінії оборони ЗСУ.