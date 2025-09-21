Росіяни під час атаки на Ніжин скинули з дрона вибухівку на автостраду. Це вперше
Міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомив, що під час атаки на Ніжин 19 вересня російські війська застосували нову тактику — скинули на одну з центральних вулиць міста з безпілотників невідомі вибухові речовини
Про це інформує Суспільне.
"Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини", - зазначив міський голова.
За його словами, внаслідок інциденту ніхто з мешканців не постраждав, і жоден автомобіль не зазнав пошкоджень.
- Увечері п'ятниці, 19 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Під ранок 20 вересня стало відомо про запуски ракет. На Хмельниччині загинув чоловік, в Дніпрі кількість постраждалих зросла до 36, у низці областей є пошкодження.
