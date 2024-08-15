Росіяни почали знімати фейкові відео про Курську область з акторами у формі ЗСУ, - ЦПД
Російські загарбники активізували зйомку фейкових роликів про Курську область, у яких грають актори, переодягнені у форму Збройних сил України
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
"Як і попереджали, росіяни активізували зйомку постановочних роликів про Курщину з переодягненими в форму ЗСУ людьми", - написав він.
За його словами, до зйомок ворог залучає структури, фінансовані міністерством оборони Росії. Зокрема, у роликах беруть участь працівники театральної студії "Крила".
Коваленко підкреслив, що це є традиційною тактикою пропаганди РФ, яку окупанти застосовують також на Харківщині й тимчасово окупованих територіях.
- 14 серпня у РНБО попередили, що російські спецслужби навмисне можуть влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому Україну.
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