Росіяни почали знімати фейкові відео про Курську область з акторами у формі ЗСУ, - ЦПД

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Як і попереджали, росіяни активізували зйомку постановочних роликів про Курщину з переодягненими в форму ЗСУ людьми", - написав він.

За його словами, до зйомок ворог залучає структури, фінансовані міністерством оборони Росії. Зокрема, у роликах беруть участь працівники театральної студії "Крила".

Коваленко підкреслив, що це є традиційною тактикою пропаганди РФ, яку окупанти застосовують також на Харківщині й тимчасово окупованих територіях.