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Росіяни почали знімати фейкові відео про Курську область з акторами у формі ЗСУ, - ЦПД

Дар'я Куркіна
15 серпня, 2024 четвер
16:32
Війна з Росією Курська область

Російські загарбники активізували зйомку фейкових роликів про Курську область, у яких грають актори, переодягнені у форму Збройних сил України

Зміст

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Як і попереджали, росіяни активізували зйомку постановочних роликів про Курщину з переодягненими в форму ЗСУ людьми", - написав він.

За його словами, до зйомок ворог залучає структури, фінансовані міністерством оборони Росії. Зокрема, у роликах беруть участь працівники театральної студії "Крила".

Коваленко підкреслив, що це є традиційною тактикою пропаганди РФ, яку окупанти застосовують також на Харківщині й тимчасово окупованих територіях.

  • 14 серпня у РНБО попередили, що російські спецслужби навмисне можуть влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому Україну.

Теги:
Україна
Росія
РНБО
російська армія
ЗСУ
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
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