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У РНБО попередили, що РФ може влаштувати теракт у Москві, звинувативши в цьому Україну

Катерина Єсікова
14 серпня, 2024 середа
07:45
Війна з Росією москва, кремль

Російські спецслужби навмисне можуть влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому Україну

Зміст

Про це повідомив керівник "Центру протидії дезінформації" при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Росія не може знайти приводів, щоб звинуватити Україну у воєнних злочинах, бо їх нема", - йдеться у повідомленні.

Коваленко припускає, що саме через це Росія може організувати теракт в Москві, щоб спробувати звинуватити Україну в тероризмі й тиснути на іноземних союзників.

  • Російські спецслужби заявили про нібито спробу України влаштувати теракт на важкому крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську, а також замах на трьох високопоставлених військовослужбовців міноборони Росії в Москві.
Теги:
Росія
РНБО
теракт
Москва
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