У РНБО попередили, що РФ може влаштувати теракт у Москві, звинувативши в цьому Україну
Російські спецслужби навмисне можуть влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому Україну
Про це повідомив керівник "Центру протидії дезінформації" при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.
"Росія не може знайти приводів, щоб звинуватити Україну у воєнних злочинах, бо їх нема", - йдеться у повідомленні.
Коваленко припускає, що саме через це Росія може організувати теракт в Москві, щоб спробувати звинуватити Україну в тероризмі й тиснути на іноземних союзників.
- Російські спецслужби заявили про нібито спробу України влаштувати теракт на важкому крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську, а також замах на трьох високопоставлених військовослужбовців міноборони Росії в Москві.
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