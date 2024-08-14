У РНБО попередили, що РФ може влаштувати теракт у Москві, звинувативши в цьому Україну

Про це повідомив керівник "Центру протидії дезінформації" при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Росія не може знайти приводів, щоб звинуватити Україну у воєнних злочинах, бо їх нема", - йдеться у повідомленні.

Коваленко припускає, що саме через це Росія може організувати теракт в Москві, щоб спробувати звинуватити Україну в тероризмі й тиснути на іноземних союзників.