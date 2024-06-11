Росіяни пошкодили або знищили майже 29 тис. цивільних об'єктів на Херсонщині
У Херсонській області росіяни пошкодили або знищили майже 29 тис. цивільних об’єктів від початку повномасштабного вторгнення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що лише протягом травня російські військові випустили по Херсонщині понад 26 тис. снарядів.
Також він розповів, що такі обстріли лишають по собі дуже багато будівельного сміття. На Міжнародній конференції з відновлення України у Берліні презентували проєкт переробного заводу.
"Окупанти продовжують щодня атакувати нашу область, залишаючи після обстрілів гори будівельного сміття. Його можна використовувати з користю. Але для цього нам потрібен переробний завод. І такий проєкт Херсонщина презентує на Міжнародній конференції з питань відновлення України, що проходить у Берліні", - йдеться у повідомленні.
- 10 червня російська армія вкотре обстріляла Херсон і влучила у житловий будинок. Внаслідок удару 102-річна жінка отримала вибухову травму та осколкові поранення.
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