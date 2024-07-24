Росіяни посилюють фільтраційні заходи українців без паспортів РФ на ТОТ Херсонщини, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Контроль окупанти посилюють усіх цивільних, які планують виїхати з ТОТ Херсонщини. У ЦНС наголошують, що "особливо прискіпливе" ставлення росіяни мають до громадян України, які не обміняли паспорти на документи РФ.

"Це стосується тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російський папірець. До них особливо прискіпливе ставлення. У результаті люди, які проходять перевірку в місцевому аеропорту, просто не встигають на потрібний рейс і стають заручниками окупантів", - йдеться в повідомленні.

Водночас Спротив нагадав, що раніше на ТОТ Донеччини ворог зігнав цивільних мешканців віком до 60 років у приміщення школи для перевірок.