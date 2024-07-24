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Росіяни посилюють фільтраційні заходи українців без паспортів РФ на ТОТ Херсонщини, - Спротив

Дар'я Куркіна
24 липня, 2024 середа
16:23
Війна з Росією Російські окупанти в Криму

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог посилює фільтраційні заходи цивільних, а саме українців без російських паспортів

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Контроль окупанти посилюють усіх цивільних, які планують виїхати з ТОТ Херсонщини. У ЦНС наголошують, що "особливо прискіпливе" ставлення росіяни мають до громадян України, які не обміняли паспорти на документи РФ.

"Це стосується тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російський папірець. До них особливо прискіпливе ставлення. У результаті люди, які проходять перевірку в місцевому аеропорту, просто не встигають на потрібний рейс і стають заручниками окупантів", - йдеться в повідомленні.

Водночас Спротив нагадав, що раніше на ТОТ Донеччини ворог зігнав цивільних мешканців віком до 60 років у приміщення школи для перевірок.

  • 10 липня стало відомо, що РФ змушує мешканців ТОТ Луганщини залишатися у зруйнованих містах, не відновлює жодних комунікацій, а також населяє територію росіянами.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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