Росіяни просунулись поблизу трьох населених пунктів на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
Станом на ранок п'ятниці, 17 жовтня, російська окупаційна армія мала територіальні успіхи на Запоріжжі та Донеччині. Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів: Новоіванівки, Малинівки та Полтавки
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Просування зафіксовано поблизу трьох населених пунктів: Новоіванівки та Малинівки у Запорізькій області та Полтавки у Донецькій області.
"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Малинівки та у Полтавці", - йдеться у повідомленні.
фото: скриншот
фото: скриншот
- У середу, 15 жовтня, українські воїни провели вдалі контрнаступальні дії та відкинули російських загарбників на Добропільському напрямку.
