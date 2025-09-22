Росіяни просунулись вглиб Дніпропетровської області й мають успіх на Запоріжжі, - DeepState
Станом на неділю, 21 вересня 2025 року, інформаційний OSINT-проєкт DeepState фіксує просування російських загарбників на Запоріжжі та Дніпровщині
Про оновлення мапи DeepState повідомляє у telegram.
Російські окупанти мають успіхи на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, неподалік адмінмежі з Донеччиною. Просування терористів фіксують біля Новоіванівки та Новомиколаївки.
OSINT-ери також уточнили лінію зіткнення в Юнаківці Сумської області.
- Протягом минулої доби 21 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 156 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 49 ворожих атак на Покровському напрямку.
