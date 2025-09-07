Росіяни просунулися на Дніпровщині та Донеччині, - DeepState
Станом на 7 вересня російська армія просунулася у чотирьох населених пунктах Дніпропетровської області, а також на Донеччині
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
За даними проєкту, ворог просунувся поблизу Тернового, Січневого, Соснівки і у Воронному в Дніпропетровській області.
Також росіяни мають просування у Звіровому на Донеччині.
- У суботу, 6 вересня, російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах Дніпровщини, Луганщини та Сумщини.
