Росіяни провели невдалі штурми на Луганщині: ЗСУ назвали мету і втрати ворога

Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Ворог нещодавно провів цілу низку невдалих штурмів у напрямку Сіверська. Ціллю таких штурмів було повністю окупувати Луганську область, це район Білогорівки, і дійти до міста Сіверськ. Це, звісно, у них не вийшло, тому що вони йшли через чисте поле і буквально за один день втратили 400 осіб вбитими та пораненими, три танки, 12 бойових броньованих машин, три установки БМ-21 «Град». І при цьому противник йшов через чисте поле і був знищений буквально на підступах. За даними розвідки, там наскільки була велика кількість знищеного особового складу, що в медроті просто не вистачало місць для того, щоб пораненим вчасно надавати допомогу", - зазначила Бобовнікова.

За її словами, що ворог безжально використовує свій особовий склад, аби досягти хоч якоїсь перемоги на окремих ділянках фронту.

"Декілька тижнів тому там був змінений командувач армії на цьому напрямку, і, вочевидь, він прийняв посаду і вирішив показати результати своєї діяльності, що у нього, звісно ж, не вийшло", - зазначила речниця.

Вона додала, що активність російської армії на цьому напрямку зберігається.

Коментуючи питання щодо ситуації на Краматорському напрямку, Бобовнікова повідомила, що поблизу Часового Яру ворог не проводить активних штурмових дій, хоча й накопичує сили.

"Поруч із Часовим Яром ворог все ще не проводить активних штурмових дій. Так, там кожного дня відбуваються бойові дії, штурми йдуть, проте не з такою активністю, як на інших напрямках. Ворог, все ще накопичує резерви, збирається з силами для того, щоб так само поновити активні бойові дії", - зазначила речниця.

За її словами, на Краматорському напрямку окупати продовжують тактику малих штурмових груп. Росіяни намагаються перейти через канал Сіверський Донець та сховатись в підвалах, іноді ховаються в самій трубі каналу. Водночас, додала речниця, окупанти скаржаться на відсутність їжі та води.

У Торецьку, за словами речниці, тривають тяжкі міські бої, ситуація складна. Російська армія знищує місто з артилерії та авіації.

"За таких складних умов нашим захисникам доводиться вести бої в умовах майже відсутнього міста, майже відсутньої інфраструктури. Проте у Торецьку ворог також втрачає значну кількість особового складу - до 100 осіб вбитими та пораненими за день. Таку ціну вони платять за те, що прийшли на нашу землю і намагаються окупувати нашу Україну. Вони звідси не підуть живими, вони прийшли сюди померти", - наголосила Бобовнікова.