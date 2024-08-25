Росіяни ракетами обстріляли житловий сектор Харкова та області: є постраждалі, серед них діти
У ніч на 25 серпня російська армія завдала ракетних ударів по житловому сектору Харкова та області, зокрема, місту Чугуїв. Внаслідок обстрілів є постраждалі, серед них діти
Про це повідомляє ДСНС.
У Слобідському районі обласного центру внаслідок нічної атаки загорілися житлові будинки загальною площею понад 200 кв.м.
На місці події працювали психологи ДСНС. Попередньо постраждало восьмеро осіб.
У Чугуєві ворог також влучив у житловий сектор. Горіло два житлових будинки, загальною площею 240 кв.м.
Попередньо постраждало п'ятеро місцевих мешканців, з них двоє дітей.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
- У ніч на 25 серпня російська армія вдарила по Краматорську, влучивши у готель. Відомо про трьох постраждалих журналістів з України, США та Британії, один з яких ще перебуває під завалами.
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