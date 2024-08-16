Росіяни розганяють фейк про часткову евакуацію Краматорська: у МВА прокоментували
Росіяни поширюють у мережі фейк про часткову евакуацію Краматорська Донецької області, яку нібито має бути здійснено до 25 серпня
Про це повідомила Краматорська МВА.
Так, росіяни поширюють фейковий документ із підписом начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка, який є розпорядженням про нібито часткову евакуацію.
"Інформація, яку поширюють проросійські Telegram-помийки, не відповідає дійсності. Розпорядження на фото нижче — не існує! Це чергова спроба росіян дестабілізувати ситуацію у прифронтовому регіоні", - підкреслили в МВА.
Там додали, що евакуацію з Донеччини регламентує постанова уряду України від 2 серпня 2022 року №679-р "Про проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області", де міститься перелік населених пунктів, із яких рекомендовано виїхати.
"Вона (постанова, - ред.) чинна і жодним чином не потребує окремих розпоряджень жодної з місцевих військових адміністрацій", - резюмували в МВА.
- 5 серпня було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Новогродівки та Селидового.
- За даними МВА, російські війська наблизилися майже впритул до Покровська. Окупанти базуються трохи більше ніж за 10 км від околиць міста, тож людей закликали евакуюватися.
- За даними Мінреінтеграції, у межах обов'язкової евакуації з прифронтових районів Донецької області з серпня 2022 року і станом на серпень 2024 року вивезено понад 197 тисяч осіб.
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