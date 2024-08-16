Росіяни розганяють фейк про часткову евакуацію Краматорська: у МВА прокоментували

Про це повідомила Краматорська МВА.

Так, росіяни поширюють фейковий документ із підписом начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка, який є розпорядженням про нібито часткову евакуацію.

"Інформація, яку поширюють проросійські Telegram-помийки, не відповідає дійсності. Розпорядження на фото нижче — не існує! Це чергова спроба росіян дестабілізувати ситуацію у прифронтовому регіоні", - підкреслили в МВА.

Там додали, що евакуацію з Донеччини регламентує постанова уряду України від 2 серпня 2022 року №679-р "Про проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області", де міститься перелік населених пунктів, із яких рекомендовано виїхати.

"Вона (постанова, - ред.) чинна і жодним чином не потребує окремих розпоряджень жодної з місцевих військових адміністрацій", - резюмували в МВА.