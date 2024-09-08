Росіяни серед дня обстріляли Сумський район: є постраждалі
Посеред дня неділі, 8 вересня, російські загарбники атакували населені пункти Сумської області, унаслідок чого постраждали люди
Про це інформує Сумська ОВА.
"Сьогодні вдень, 8 вересня, ворог завдав авіаційного удару по населених пунктах Сумського району", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, є поранені. На місці працюють всі необхідні служби.
В ОВА додали, що постраждалим надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
- Напередодні вночі російські війська атакували також місто Суми. Унаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще 4 зазнали поранень. Серед постраждалих є двоє дітей.
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