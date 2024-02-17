Росіяни скинули 12 авіабомб на Куп'янськ
Російські окупанти у суботу, 17 лютого, за 40 хвилин скинули на Куп'янськ Харківської області 12 авіабомб: четверо постраждалих, під завалами зруйнованих будинків можуть бути люди
Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
"12 КАБ, ФАБ по Куп'янську з 13:00 до 13:40. Є влучання в житлові будинки, в тому числі двоповерховий, багатоквартирний. Є потерпілі і люди під завалами", - написав він.
Тимошко додав, що поліція та ДСНС розбирають завали.
Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали троє людей: двох жінок ушпиталили з травмами, чоловікові надали допомогу на місці.
Крім того, було пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків та зруйновано двоповерховий будинок на два під'їзди, під завалами можуть перебувати люди.
Станом на 16:28 з-під завалів деблокували 69-річну жінку. Її госпіталізували з переломом кінцівки.
"Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей", - додав Синєгубов.
- У ніч проти суботи, 17 лютого, російські окупанти завдали удару по Куп'янську Харківської області, унаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних.
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