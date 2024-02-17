Росіяни скинули 12 авіабомб на Куп'янськ

Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

"12 КАБ, ФАБ по Куп'янську з 13:00 до 13:40. Є влучання в житлові будинки, в тому числі двоповерховий, багатоквартирний. Є потерпілі і люди під завалами", - написав він.

Тимошко додав, що поліція та ДСНС розбирають завали.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали троє людей: двох жінок ушпиталили з травмами, чоловікові надали допомогу на місці.

Крім того, було пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків та зруйновано двоповерховий будинок на два під'їзди, під завалами можуть перебувати люди.

Станом на 16:28 з-під завалів деблокували 69-річну жінку. Її госпіталізували з переломом кінцівки.

"Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей", - додав Синєгубов.