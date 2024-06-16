Росіяни скинули авіабомбу на Ізюмщину, серед поранених вагітна жінка та дитина

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, інцидент стався близько 15:00. За попередньою інформацією, війська РФ вдарили по селу із застосуванням модифікованої авіабомби УМПБ Д-30.

Унаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 житлових будинків й автомобіль швидкої допомоги.

Поранень зазнали троє місцевих мешканців, серед яких 13-річний хлопчик та 58-річний чоловік та 32-річна вагітна жінка, у неї зафіксували акубаротравму. Всіх трьох постраждалих було ушпиталено.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).