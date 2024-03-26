Росіяни скинули півторатонну авіабомбу на п'ятиповерхівку в Красногорівці: є поранені

Про це повідомила пресслужба МВС.

Зазначається, що внаслідок удару дістали поранення троє цивільних.

"Російські війська скинули КАБ-1500 на житлову п’ятиповерхівку в Красногорівці. У перші години після обстрілу на місці працював екіпаж "Білий Янгол". Поліцейські евакуювали трьох постраждалих і двох жінок, які попросили забрати їх із пекла", - поінформували у відомстві.

Також у МВС розповіли, що на виїзді з міста група ледь не потрапила під ворожий удар.

"Життя врятували лічені хвилини", - зауважили у відомстві.