Росіяни скинули півторатонну авіабомбу на п'ятиповерхівку в Красногорівці: є поранені
Російська окупаційна армія скинула півторатонну керовану авіабомбу на житлову п’ятиповерхівку в Красногорівці Донецької області
Про це повідомила пресслужба МВС.
Зазначається, що внаслідок удару дістали поранення троє цивільних.
"Російські війська скинули КАБ-1500 на житлову п’ятиповерхівку в Красногорівці. У перші години після обстрілу на місці працював екіпаж "Білий Янгол". Поліцейські евакуювали трьох постраждалих і двох жінок, які попросили забрати їх із пекла", - поінформували у відомстві.
Також у МВС розповіли, що на виїзді з міста група ледь не потрапила під ворожий удар.
"Життя врятували лічені хвилини", - зауважили у відомстві.
- 23 березня РФ обстріляла Мирноград Донецької області. Унаслідок цього постраждала місцева жителька.
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