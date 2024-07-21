Росіяни спрямували дрон-камікадзе у жителя Новоберислава: у чоловіка множинні поранення та переломи
Вранці неділі, 21 липня, російські окупанти атакували дроном-камікадзе жителя Новоберислава, в результаті чого він отримав поранення живота, тулуба, ніг та рук, а також перелом ребер і плеча
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
"Зранку російські окупанти атакували дроном-камікадзе жителя Новоберислава. 48-річного чоловіка у важкому стані шпиталізували до лікарні", - зазначили у військовій адміністрації.
У чоловіка вибухова травма, поранення живота, тулуба, ніг та рук, а також перелом ребер і плеча.
Потерпілому надається необхідна допомога.
- Учора ввечері, 20 липня, Баштанський район Миколаївської області зазнав ракетної атаки, що спричинило пожежу на складському приміщенні сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Поранень зазнали двоє осіб.
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