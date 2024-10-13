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Росіяни тримають 2 носії крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі

Дар'я Куркіна
13 жовтня, 2024 неділя
07:37
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Російська Федерація у Чорному морі тримає два кораблі - носії "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет

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Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожих кораблів немає, коли в Середземному морі присутні 2 російські кораблі, один з яких - носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Скільки суден здійснили прохід Керченською протокою в інтересах Росії

Протягом доби Керченською протокою до Чорного моря прохід здійснили 6 ворожих суден, 2 з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

  • У Чорному морі у п'ятницю, 11 жовтня, зафіксували землетрус магнітудою 5,2.
Теги:
Україна
Росія
корабель
російська армія
ВМСУ
крилата ракета
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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