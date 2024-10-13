Росіяни тримають 2 носії крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожих кораблів немає, коли в Середземному морі присутні 2 російські кораблі, один з яких - носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Скільки суден здійснили прохід Керченською протокою в інтересах Росії

Протягом доби Керченською протокою до Чорного моря прохід здійснили 6 ворожих суден, 2 з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор.