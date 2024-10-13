Росіяни тримають 2 носії крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі
Російська Федерація у Чорному морі тримає два кораблі - носії "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі ворожих кораблів немає, коли в Середземному морі присутні 2 російські кораблі, один з яких - носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Скільки суден здійснили прохід Керченською протокою в інтересах Росії
Протягом доби Керченською протокою до Чорного моря прохід здійснили 6 ворожих суден, 2 з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
- У Чорному морі у п'ятницю, 11 жовтня, зафіксували землетрус магнітудою 5,2.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.58
- Актуальне
- Важливе