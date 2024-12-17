Росіяни цьогоріч вивезли понад 350 тис. тонн вантажів з окупованого Маріуполя
Від початку 2024 року росіяни вивезли понад 350 тис. тонн різних видів вантажів з тимчасово окупованого Маріуполя
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Маріупольський морський порт став елементом військової логістики та інструментом пограбування окупованих територій. Загарбники вивозять зерно, метал та інші вантажі", – йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що раніше окупанти запустили роботу станції сортування та перевантаження вантажів, а також відновили великі залізничні ваги, що дозволяє збільшити темпи та додатково перекидати ресурси через морський порт.
"Загарбники активно використовують морський порт для вивезення награбованого та забезпечення військових потреб своєї армії. Крім того, в порту вже почали завантажувати морські балкери вантажами подвійного призначення. Все це свідчить про те, що окупанти нарощують використання порту для перевезень, зокрема, й матеріалів, необхідних для потреб фронту", – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
- Заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков заявив, що впродовж 2024 року до російської окупаційної армії призвали 5,5 тис. жителів тимчасово окупованого Криму.
- Актуальне
- Важливе