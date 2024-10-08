Росіяни у вересні понад 3,5 тис. разів обстріляли території Харківщини, Сумщини й Чернігівщини, - ДПСУ

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко на брифінгу, передає Укрінформ.

За його словами, найбільше ворожих обстрілів прикордонники зафіксували по Сумщині.

"У межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини тільки протягом вересня нашими прикордонними нарядами, прикордонними підрозділами, групами було зафіксовано понад 3,5 тисячі обстрілів, які здійснив ворог по території цих областей. Більшість обстрілів – по Сумському напрямку", - сказав Демченко.

Речник додав, що РФ для обстрілів використовує артилерію й дрони ударного типу. Більшість обстрілів окупанти завдають по населених пунктах.