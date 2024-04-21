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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили балістикою по припортовій території Одещини: є постраждалі
Оновлено

Росіяни вдарили балістикою по припортовій території Одещини: є постраждалі

21 квітня, 2024 неділя
15:06
Війна з Росією Ракетний удар по Одещині 21 квітня

Вдень неділі, 21 квітня, російська армія завдала удару по Одещині - цілили по припортовій інфраструктурі: є постраждалі

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Він зазначив, що росіяни знову цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Внаслідок вибуху є один постраждалий.

"Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання", - написав Труханов.

Станом на 14:43 стало відомо, що внаслідок російського удару постраждало 4 людей: 3 чоловіки і 1 жінка. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки", - написав він.

  • 21 квітня вранці російська армія, імовірно з РСЗВ "Смерч", обстріляла місто Українськ Донецької області. В результаті атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.
Теги:
Україна
Одеса
російська армія
Одещина
Геннадій Труханов
Військові новини
воєнні злочини Росії
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