Росіяни вдарили балістикою по припортовій території Одещини: є постраждалі

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Він зазначив, що росіяни знову цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Внаслідок вибуху є один постраждалий.

"Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання", - написав Труханов.

Станом на 14:43 стало відомо, що внаслідок російського удару постраждало 4 людей: 3 чоловіки і 1 жінка. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки", - написав він.