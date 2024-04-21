Росіяни вдарили балістикою по припортовій території Одещини: є постраждалі
Вдень неділі, 21 квітня, російська армія завдала удару по Одещині - цілили по припортовій інфраструктурі: є постраждалі
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Він зазначив, що росіяни знову цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.
Внаслідок вибуху є один постраждалий.
"Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання", - написав Труханов.
Станом на 14:43 стало відомо, що внаслідок російського удару постраждало 4 людей: 3 чоловіки і 1 жінка. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки", - написав він.
- 21 квітня вранці російська армія, імовірно з РСЗВ "Смерч", обстріляла місто Українськ Донецької області. В результаті атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе