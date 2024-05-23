Росіяни вдарили з артилерії по селу в Запорізькій області та вбили чоловіка, який порався на власному подвір'ї

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що на момент обстрілу чоловік порався на подвір’ї.

"Росіяни атакували артилерією Малу Токмачку. Вбили літнього чоловіка, який порався на подвір'ї", - написав Федоров.

Також очільник Запорізької області зазначив, що вибуховою хвилею та уламками зруйновано будинок та споруди поруч.