Росіяни вдарили з артилерії по селу в Запорізькій області та вбили чоловіка, який порався на власному подвір'ї
Вранці четверга, 23 травня, російська окупаційна армія з артилерії обстріляла прифронтове село Мала Токмачка Запорізької області. Внаслідок удару загинув чоловік
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що на момент обстрілу чоловік порався на подвір’ї.
"Росіяни атакували артилерією Малу Токмачку. Вбили літнього чоловіка, який порався на подвір'ї", - написав Федоров.
Також очільник Запорізької області зазначив, що вибуховою хвилею та уламками зруйновано будинок та споруди поруч.
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