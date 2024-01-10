Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Харківщині: загинула жінка
Удень 10 січня російська окупаційна армія вдарила керованими авіабомбами по Харківщині, внаслідок чого загинула мирна мешканка
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка", - написав він.
За його даними, внаслідок атаки було пошкоджено 10 приватних будинків і магазин. Також виникла пожежа в школі.
Фото: t.me/synegubov
- 7 січня окупанти обстріляли села Куп'янського району з РСЗВ, унаслідок чого є загиблий і поранені.
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