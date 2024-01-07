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Росія обстріляла села Куп'янщини з РСЗВ: є загиблий та двоє поранених

7 січня, 2024 неділя
18:00
Війна з Росією Розбитий будинок у Куп'янському районі Харківської області (7 січня 2024 року)

Вдень у неділю, 7 січня 2024 року, росіяни завдали ударів з ракетної системи залпового вогню по двох селах Куп'янського району Харківської області. Зафіксовано жертви серед мирного населення

Подробиці наводить Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, приблизно о 12:50 окупанти обстріляли село Сенькове Купʼянського району.

"Осколкове поранення отримав 17-річний хлопець", - зазнають прокурори Харківщини.

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О 14:20 ворог обстріляв село Нечволодівка Купʼянського району.

"У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Загинув 50-річний мирний житель. Ще одна жінка травмована, медики надали їй допомогу на місці", - заявляють у прокуратурі Харківщини.

Як росіяни готуються до наступу на Куп'янськ

Куп'янський напрямок є одним з найважчим на фронті. Окупанти не полишають спроб повернути контроль над звільнем українською армією місто Куп'янськ, де розташовано стратегічний залізничний вузол Куп'янськ-Вузловий. Оволодінням ним дозволить росіянам далі розвивати наступ на Харків.

Як наголошує амеркианський Інститут вивчення війни (ISW), війська РФ у грудні-лютому 2024 року планують наступ на Куп'янськ. За його даними, російські регулярні війська на Куп'янському напрямку перекинуті переважно із Західного військового округу і, таким чином, мають певну організаційну узгодженість, на відміну від військ в інших частинах України, які часто перекидаються з різних військових округів і підрозділів повітряно-десантних військ. Відносна злагодженість угруповання сил ЗС РФ на Куп'янському напрямку забезпечує більш ефективне командування й управління цими силами. 

"Залишається незрозумілим, чи здатні ці елементи ЗС РФ проводити широкомасштабні наступальні операції, які були б значно ефективнішими, ніж дезорганізовані і дорогі російські наступальні операції навколо Авдіївки", - йдеться у звіті ISW.

Своєю чергою директор українського Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що на Куп'янському напрямку й під Лиманом ворог здійснив перегрупування й доукомплектування резервів.

"На Куп'янському напрямку й під Лиманом ворог здійснив перегрупування й доукомплектування своїх сил. Противник створив додаткові штурмови роти. Кількість людей в цих штурмових ротах налічується десь 160. Ворог планує залучити ці роти за підтримки техніки. Під Лиманом росіяни планували почати наступальні дії 5 січня, тобто сьогодні. Під Куп'янськом наступ може відбутися 10 або 15 січня", - пояснив Мусієнко в етері телеканалу "Еспресо".

За словами директора Центру військово-правових досліджень, змінилися погодні умови, і ворог взагалі не міг наступати на Куп'янському напрямку.

"До цього росіяни вимушені були передислокувати свою частину військ на Авдіївський напрямок, де зазнали великих втрат. І це уповільнило їхні наступальні дії під Куп'янськом. Час від часу війська ворога пожвавлювали наступальну активність, але наші Сили оборони відбивали їх. Ймовірно росіяни поновлять наступальні дії в районі Синьківки", - зауважив Мусієнко.

Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
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