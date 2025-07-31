Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: є загиблий та поранені
Російська окупаційна армія в четвер, 31 липня, завдала удару по 5-поверхівці в Краматорську. Одна людина загинула, одинадцятеро дістали поранень
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 1 людина загинула і 11 поранені в Краматорську. Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент", – поінформував він.
Серед 11 постраждалих одна людина перебуває у важкому стані.
Наразі на місці удару працюють відповідні служби.
- Уранці вівторка, 22 липня, російські окупанти поцілили авіабомбою у житловий будинок у Краматорську Донецької області, внаслідок чого загинула дитина. Також внаслідок обстрілу Слов'янська є постраждалі.
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