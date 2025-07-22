Росіяни вдарили КАБом по Краматорську та вбили 10-річну дитину

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Зазначається, що влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок. Після цього там виникла пожежа.



Станом на 07:30 відомо про одного загиблого - це хлопчик 2015 року народження.



Крім того, ще 5 людей постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога.