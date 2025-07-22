Росіяни вдарили КАБом по Краматорську та вбили 10-річну дитину
Уночі вівторка, 22 липня, російські окупанти поцілили авіабомбою у житловий будинок у Краматорську Донецької області, внаслідок чого загинула дитина
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
Станом на 07:30 відомо про одного загиблого - це хлопчик 2015 року народження.
Крім того, ще 5 людей постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога.
- Вночі росіяни також атакували дронами Одесу, там пошкоджена цивільна інфраструктура і постраждала одна людина.
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