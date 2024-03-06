Росіяни вдарили по Боровій на Харківщині: загинула людина, серед постраждалих троє дітей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу загинув цивільний 70-річний чоловік. Також поранення отримали чотири людини, з них - троє дітей.

З-під завалів врятували жінку та направили до лікарні.

В ОВА додають, що внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди.

Синєгубов підкреслив, що наразі ліквідація наслідків атаки триває.