Росіяни вдарили по Боровій на Харківщині: загинула людина, серед постраждалих троє дітей
У середу, 6 березня, російські війська завдали удару по селищу Борова Ізюмського району Харківської області, унаслідок чого є загиблий та четверо поранених, зокрема троє дітей
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу загинув цивільний 70-річний чоловік. Також поранення отримали чотири людини, з них - троє дітей.
З-під завалів врятували жінку та направили до лікарні.
В ОВА додають, що внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди.
Синєгубов підкреслив, що наразі ліквідація наслідків атаки триває.
- Увечері вівторка, 5 березня, російські терористи запустили по Україні декілька груп "шахедів" з різних напрямків. У деяких регіонах уночі лунали вибухи, є влучання.
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