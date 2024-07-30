Росіяни вдарили по Чорнобаївці: постраждала 16-річна дівчина
Російська терористична армія у вівторок, 30 липня, атакувала Чорнобаївку на Херсонщині, внаслідок чого постраждала 16-річна дівчина
Про це інформує Херсонська ОВА.
Вказано, що 16-річна дівчина-підліток дістала вибухову та черепно-мозкову травми, забій мʼяких тканин голови, а також гостру реакцію на стрес.
"Потерпіла самостійно звернулася до лікарні для надання меддопомоги. Її шпиталізували", - додали в ОВА.
- 29 липня російська армія атакувала Херсонщину, зокрема під ворожий удар потрапили села Кізомис та Ромашкове та Дніпровський район обласного центру: є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.33
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.92
- Актуальне
- Важливе