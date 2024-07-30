Росіяни вдарили по Чорнобаївці: постраждала 16-річна дівчина

Про це інформує Херсонська ОВА.

Вказано, що 16-річна дівчина-підліток дістала вибухову та черепно-мозкову травми, забій мʼяких тканин голови, а також гостру реакцію на стрес.

"Потерпіла самостійно звернулася до лікарні для надання меддопомоги. Її шпиталізували", - додали в ОВА.