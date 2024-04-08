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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Полтавщині

8 квітня, 2024 понедiлок
21:54
Війна з Росією ракета Х-59

Ввечері 8 квітня російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби", - написав очільник області. 

Він зазначив, що вся детальна інформація уточнюється. 

До цього, о 21:07, Повітряні сили інформували, що на Полтавщину рухається ракета зі сходу.

  • Удень 8 квітня російська окупаційна армія завдала удару по промисловому об’єкту в Запоріжжі, внаслідок чого загинуло троє цивільних людей.

Теги:
Україна
російська армія
Полтавщина
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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2024, понедiлок
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