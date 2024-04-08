Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Полтавщині

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби", - написав очільник області.

Він зазначив, що вся детальна інформація уточнюється.

До цього, о 21:07, Повітряні сили інформували, що на Полтавщину рухається ракета зі сходу.