Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Полтавщині
Ввечері 8 квітня російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби", - написав очільник області.
Він зазначив, що вся детальна інформація уточнюється.
До цього, о 21:07, Повітряні сили інформували, що на Полтавщину рухається ракета зі сходу.
- Удень 8 квітня російська окупаційна армія завдала удару по промисловому об’єкту в Запоріжжі, внаслідок чого загинуло троє цивільних людей.
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