Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: є постраждалі
У неділю, 17 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Місцева влада заявила про декілька прильотів, унаслідок чого постраждали п'ятеро людей
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, після звуків вибухів було влучання у межах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич також підтвердив вибух.
"Був приліт по Миколаєву. З місця що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же", - зазначив Кім 0 14:02.
Пізніше Суспільне повідомило про повторні звуки вибухів.
"2 прильоти є... В прощену неділю чи треба вибачати кацапам, що вони нас обстрілюють балістикою?", - написав голова Миколаївської ОВА.
Згодом стало відомо про двох постраждалих, їхній стан - середньої важкості, а пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.
Повітряні сили близько 14:00 оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
- Вночі російські терористи атакували Україну "шахедами". У результаті влучання сталося на території Одеської області, пошкоджено два законсервованих агропідприємства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе