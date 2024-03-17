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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: є постраждалі
Оновлено

Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: є постраждалі

17 березня, 2024 неділя
14:58
Війна з Росією Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область

У неділю, 17 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Місцева влада заявила про декілька прильотів, унаслідок чого постраждали п'ятеро людей

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, після звуків вибухів було влучання у межах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич також підтвердив вибух.

"Був приліт по Миколаєву. З місця що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же", - зазначив Кім 0 14:02.

Пізніше Суспільне повідомило про повторні звуки вибухів.

"2 прильоти є... В прощену неділю чи треба вибачати кацапам, що вони нас обстрілюють балістикою?", - написав голова Миколаївської ОВА.

Згодом стало відомо про двох постраждалих, їхній стан - середньої важкості, а пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

Повітряні сили близько 14:00 оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

  • Вночі російські терористи атакували Україну "шахедами". У результаті влучання сталося на території Одеської області, пошкоджено два законсервованих агропідприємства.
Теги:
Україна
Росія
Миколаїв
російська армія
ракетний удар
Віталій Кім
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