Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: є постраждалі

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, після звуків вибухів було влучання у межах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич також підтвердив вибух.

"Був приліт по Миколаєву. З місця що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же", - зазначив Кім 0 14:02.

Пізніше Суспільне повідомило про повторні звуки вибухів.

"2 прильоти є... В прощену неділю чи треба вибачати кацапам, що вони нас обстрілюють балістикою?", - написав голова Миколаївської ОВА.

Згодом стало відомо про двох постраждалих, їхній стан - середньої важкості, а пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

Повітряні сили близько 14:00 оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.