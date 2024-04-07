Росіяни вдруге за день обстріляли Гуляйполе "градами": постраждало подружжя

Про це інформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що поранення отримали 65-річний чоловік та 64-річна жінка. Обстріл стався, саме коли подружжя поралось на подвірʼї свого будинку.

Також очільник Запорізької області закликав людей скористатися можливістю евакуюватися з небезпечних регіонів.