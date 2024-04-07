Росіяни вдруге за день обстріляли Гуляйполе "градами": постраждало подружжя
Вдень, 7 квітня, росіяни вдруге завдали удару по прифронтовому Гуляйполю Запорізької області з "градів". Внаслідок обстрілу постраждало двоє людей
Про це інформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що поранення отримали 65-річний чоловік та 64-річна жінка. Обстріл стався, саме коли подружжя поралось на подвірʼї свого будинку.
Також очільник Запорізької області закликав людей скористатися можливістю евакуюватися з небезпечних регіонів.
- 7 квітня російська армія обстріляла з "градів" Гуляйполе і вбила трьох цивільних людей, одного поранила.
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