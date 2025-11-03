Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Росіяни вибили практично все, що у нас могло випускати балістику, - авіаексперт Романенко
Ексклюзив

Росіяни вибили практично все, що у нас могло випускати балістику, - авіаексперт Романенко

Ірена Моляр
3 листопада, 2025 понедiлок
14:29
Війна з Росією вибух, ракетна атака

Коли ми вже були готові до серйозних випробувань та випуску балістичної ракети, ворог завдав комбінований удар по всій низці підприємств, які були залучені у процес виробництва української балістики

Зміст

Про це в ефірі Еспресо розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

"Росіянам відомі всі підприємства в Україні, які б могли займатися виробництвом ракет: і по цих підприємствах полетіло, і весь час прилітало. Крилаті ракети - КБ "Луч", ви ж знаєте, що діється біля однієї станції метро, не буду назвати де це, всі знають. Щодо балістики, росіяни практично вибили все, що у нас могло випускати балістику. Зрозуміло, що балістика - це Дніпро і Павлоград, ракети та двигуни. Туди летить все, що може долітати, в ці райони залітають і "молнії", і КАБи", - зауважив авіаексперт.

За його словами, коли ми вже були готові до серйозних випробувань та випуску балістичної ракети, ворог завдав комбінований удар по всій низці підприємств, тобто по основному виробнику, по запасному виробнику, по виробнику двигунів, по виробнику електроніки й по виробнику ще деяких важливих систем.

"Росіяни спрацювали на випередження. До речі, так само вони працюють з "Фламінго". Тому нам потрібно розгортати виробництво основних компонентів до наших ракет в сусідніх країнах, не в Україні. Скажімо,  зараз в Данії будується підприємство для випуску твердопаливних двигунів, які використовуються для балістичних ракет та для прискорювачів крилатих ракет. Все ми робимо занадто пізно, не настільки швидко на все реагуємо з об'єктивних та суб'єктивних причин, як це роблять росіяни", - резюмував Романенко.

 

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 серпня 2024 року заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва.
  • 2 травня 2025 року за результатами засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що завданням української ракетної програми є максимальне прискорення створення балістичних ракет.
  • 6 червня військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак повідомив про успішне випробування балістичної ракети для ЗСУ, яке відбулося в середині травня.
Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
Дніпро
Технології
Данія
російська армія
ЗСУ
ВПК
Павлоград
ракетний удар
Тарас Кремінь
Автор Євген Козярін
2 листопада, 2025 неділя
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Автор Ірена Моляр
3 листопада, 2025 понедiлок
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
1 листопада, 2025 субота
"На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ
2025, понедiлок
3 листопада
14:39
Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко
Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох воїнів ЗСУ, які безперервно перебували на одній позиції 165 діб
14:00
OPINION
Якщо країна для президента — такий складний тягар, то чому він знову хоче на вибори?
13:42
Євгеній Шевченко
ДБР направило до суду справу нардепа Шевченка за держзраду та привласнення коштів
13:41
Огляд
Третину життя провела в радянських таборах: минає 111 років з дня народження зв'язкової Шухевича – Катерини Зарицької
13:40
На ТОТ масово відкривають памʼятники й меморіали на честь учасників війни проти України, - ЦПД
13:12
ракета Storm Shadow
Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow, - Bloomberg
13:08
Зеленський
Зеленський підписав закон, який дозволяє підприємствам ОПК бронювати працівників із проблемами з військовим обліком
13:02
Ексклюзив
зенітно ракетний комплекс Patriot
У нас всього з десяток Patriot, які здатні працювати по ворожій балістиці: авіаексперт Романенко про нарощування РФ балістичних ударів по Україні
12:53
Погода з Наталкою Діденко
На заході та півночі — дощі, на решті території — без опадів: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 4 листопада
12:35
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу та Путіну зустрітися на саміті G20 у ПАР
12:17
Китайські НПЗ відмовляються від нафти з РФ після санкцій США проти "Роснафти" та "Лукойлу", - Bloomberg
12:02
OPINION
блог Тарас Шамайда
Чому Верховна Рада має без зволікань ухвалити законопроєкт 14120 про Хартію мов
11:56
Ексклюзив
На фоні 20 млрд грн збитків УЗ, це антидержавна політика: нардепка Клименко про програму "безкоштовних 3000 км"
11:51
Звинувачують у розпалюванні ненависті: у Польщі затримали антиукраїнського стрімера Назара
11:25
Оновлено
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Сили оборони вразили нафтопереробний завод в російському Саратові
11:10
Александар Вучич
"Ви знаєте, хто підтримує нашу територіальну цілісність, а хто ні": Вучич пояснив, чому не розриває зв'язки з РФ
11:06
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
Унаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох областях: ситуація в енергосистемі 3 листопада
10:26
Ексклюзив
"Мені цікаво, кілометри в плацкарті дорівнюють кілометрам в СВ чи купе?": Фурса вважає популізмом ідею безкоштовних подорожей для українців від УЗ
10:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не дасть використати заморожені російські активи, а Трамп поки не розглядає угоду про "томагавки". Акценти світових ЗМІ 3 листопада
10:02
OPINION
УЗ-3000: Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?
10:00
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
На одного військового потрібно щонайменше шість тих, які його підтримують, - волонтерка з Польщі Зах
09:50
Оновлено
Наслідки атаки РФ, Миколаїв
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині загинула людина, на Миколаївщині - пошкодження енергоінфраструктури
09:41
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 листопада: гривня продовжує зміцнюватися щодо євро
09:00
Оновлено
землетрус в Афганістані
На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3: щонайменше 20 людей загинуло
08:58
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
08:58
Наслідки удару РФ по Харкову
Росіяни 2 листопада вдарили трьома КАБами по Харкову
08:29
Дональд Трамп
"РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї
08:22
Генштаб, ЗСУ, фронт
За добу на фронті зафіксували 162 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 68 атак
08:01
OPINION
У Росії не валитимуть режим через відсутність світла
08:00
Дональд Трамп
США наразі не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, - Трамп
07:50
Ексклюзив
Україна є світом людей дії, - волонтерка з Польщі Зах
07:03
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 45 артсистем та 1160 військових
06:52
Адмірал Драгоне
Будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир, - голова військового комітету НАТО Драгоне
00:25
пістолет
У Мексиці вбили мера, який виступав за боротьбу з наркокартелями
2025, неділя
2 листопада
23:56
україна Сербія війна з Росією світ суспільство
"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України
23:30
Ексклюзив
Тарас Кремінь
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
23:13
Віктор Трегубов
Сили оборони зупинили наступ РФ у Куп’янську потужними ударами
22:38
Чеські військові
Чехія планує рекордне поповнення армії: у 2026 році залучать понад 2 тисяч нових військових
22:18
Ексклюзив
В оригіналі Європейської хартії регіональних і міноритарних мов російська не згадувалася і захисту не потребувала, - Кремінь
21:53
лампочка
Світло буде не всюди: для кого й коли 3 листопада можливі відключення
