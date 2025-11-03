Росіяни вибили практично все, що у нас могло випускати балістику, - авіаексперт Романенко

Про це в ефірі Еспресо розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

"Росіянам відомі всі підприємства в Україні, які б могли займатися виробництвом ракет: і по цих підприємствах полетіло, і весь час прилітало. Крилаті ракети - КБ "Луч", ви ж знаєте, що діється біля однієї станції метро, не буду назвати де це, всі знають. Щодо балістики, росіяни практично вибили все, що у нас могло випускати балістику. Зрозуміло, що балістика - це Дніпро і Павлоград, ракети та двигуни. Туди летить все, що може долітати, в ці райони залітають і "молнії", і КАБи", - зауважив авіаексперт.

За його словами, коли ми вже були готові до серйозних випробувань та випуску балістичної ракети, ворог завдав комбінований удар по всій низці підприємств, тобто по основному виробнику, по запасному виробнику, по виробнику двигунів, по виробнику електроніки й по виробнику ще деяких важливих систем.

"Росіяни спрацювали на випередження. До речі, так само вони працюють з "Фламінго". Тому нам потрібно розгортати виробництво основних компонентів до наших ракет в сусідніх країнах, не в Україні. Скажімо, зараз в Данії будується підприємство для випуску твердопаливних двигунів, які використовуються для балістичних ракет та для прискорювачів крилатих ракет. Все ми робимо занадто пізно, не настільки швидко на все реагуємо з об'єктивних та суб'єктивних причин, як це роблять росіяни", - резюмував Романенко.