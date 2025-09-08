Росіяни відтермінували наступ на Запоріжжі, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 8 вересня повідомив, що РФ змушена була відтермінувати наступ на Запорізькому напрямку – натомість вона перекидала підрозділи морської піхоти на Донеччину
Про це він написав у telegram.
"У серпні противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину", – заявив головком.
За його словами, на Добропільському напрямку росіяни захопили 13,5 кв. км, однак втратили вони 25,5 кв. км. Натомість на Покровському напрямку ворог захопив 5 кв. км, а ЗСУ відновили контроль над 26 кв. км.
Водночас на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках Сили оборони не допустили втрат територій, а на Північно-Слобожанському відбили 4 кв. км.
"Противник застосовує тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень", – розповів Сирський.
Загалом за серпень українські воїни відновили контроль над 58 кв. км території.
Удари по РФ та втрати ворога
Головнокомандувач Збройними силами зазначив, що в серпні Україна уразила 60 цілей на території ворога засобами Deep Strike.
"Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%", – підкреслив Сирський.
"Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб. А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників", – резюмував він.
- 18 серпня Сирський заявив, що російська армія перекидає свої частини із Сумського на Запорізький напрямок: на останньому ворог планує активні бойові дії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе