Росіяни відтермінували наступ на Запоріжжі, - Сирський

Про це він написав у telegram.

"У серпні противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину", – заявив головком.

За його словами, на Добропільському напрямку росіяни захопили 13,5 кв. км, однак втратили вони 25,5 кв. км. Натомість на Покровському напрямку ворог захопив 5 кв. км, а ЗСУ відновили контроль над 26 кв. км.

Водночас на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках Сили оборони не допустили втрат територій, а на Північно-Слобожанському відбили 4 кв. км.

"Противник застосовує тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень", – розповів Сирський.

Загалом за серпень українські воїни відновили контроль над 58 кв. км території.

Удари по РФ та втрати ворога

Головнокомандувач Збройними силами зазначив, що в серпні Україна уразила 60 цілей на території ворога засобами Deep Strike.

"Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%", – підкреслив Сирський.

"Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб. А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників", – резюмував він.