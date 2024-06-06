Росіяни вивезли 34 тис. тонн українського збіжжя до п'яти країн за квотами, не сплачуючи мито, - розслідування

Про це йдеться в розслідуванні Радіо Свободи, яке видання підготувало у співпраці KibOrg, Білоруським розслідувальницьким центром та виданням Verstka.

Зазначається, що російські компанії вивозили збіжжя з тимчасово окупованих територій Херсонщини використовуючи квоти, запроваджені владою РФ. Завдяки їм ворог сплачував низьке мито, або взагалі не робив платежів.

Такі дозволи підписав "губернатор" окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, який, за словами українського Центру національного опору, контролює розкрадання зерна.

Співвласниця ТОВ "Новоолексіївський елеватор" Маргарита Черепаха розповіла, що її підприємство отримало листа про його націоналізацію. Таким чином, воно переходить у власність РФ. За її словами, майно елеватора відібрала окупаційна адміністрація й воно перебуває у розпорядженні російської фірми ООО "Б-Агро".

"Ця схема з’явилася через три місяці після оголошення анексії чотирьох областей України. 30 грудня 2022 року вийшла постанова уряду Російської Федерації №2535, яка, з одного боку, встановлює квоти (ліміти) на вивезення сільськогосподарської продукції з окупованих територій з митною "знижкою", а з іншого – передбачає механізм для експорту цієї продукції", - розповідає Радіо Свобода.

Комісія для розподілу квот

Відповідно до постанови, охочі вивезти українське збіжжя з нульовою або зниженою вивізною ставкою митного збору компанії РФ повинні звернутись до "глави регіону". На ТОТ Херсонської області загарбники для розподілу квот створили спецкомісію, яка розглядає звернення й голосує за рішення, коли Сальдо - підписує його.

Зазначено, що до складу комісії входить ексдепутат Херсонської облради від забороненої партії "ОПЗЖ" Едуард Репілевський, колишній голова Новотроїцької селищної ради Петро Збаровський, ексдепутат Каховської районної ради від "ОПЗЖ" Олексій Скопіч та призначений окупантами "заступник міністра сільського господарства" Сергій Усенко.

За даними журналістів, близько десятка компаній РФ звертались до Сальдо з проханням вивезти агропродукцію з України за "знижкою".

"Згідно з підрахунками, вартість експортованої за такою схемою сільськогосподарської продукції з окупованої Херсонщини у 2023 році становила 6,2 мільйона євро. Йдеться про поставки, які журналістам вдалося підтвердити завдяки даним з бази світового імпорту/експорту Import Genius та інформації, отриманої з витоку російської митниці", - йдеться в матеріалі.

Вивіз збіжжя до Азербайджану й Сирії

Зокрема, російська "Сим-Транс Групп" отримала такий дозвіл та вивезла з ТОТ 2,2 тис. тонн пшениці та меслину до Азербайджану. Вона також отримала найбільший за 13 років існування річний прибуток торік – 22 млн рублів (близько 239 тис. євро).

Водночас інша ворожа компанія - ТД "Фрегат" - отримала у 2023 році квоту на вивіз української кукурудзи.

"Ці три тисячі тонн стали частиною партії у вісім тисяч тонн. Місцем призначення в документах росіяни вказали Лівію, а портом відвантаження – Кавказ. Однак, схоже, товар відправили до Сирії. Аналітикам з центру SeaKrime вдалося відстежити маршрут судна Souria, яке фігурує в отриманих документах. Місцем відвантаження виявився сирійський порт Латакія", - підкреслюють журналісти.

Вивіз української агропродукції до Туреччини, Іспанії та Ірану

Також росіяни вивозили українське збіжжя в Туреччину. Зокрема влітку минулого року компанія "Агро-Фрегат" мінімум двічі зверталась до окупантів за дозволом вивезти за квотами пшеницю та меслин з Херсонщини. Розміри двох поставок становили 20 тис. тонн і 5 тис. тонн. Документи стверджують, що комісія погодила це рішення, а Сальдо - підписав.

За інформацією журналістів-розслідувачів, російська "Агро-Фрегат" вивозить агропродукцію з України до європейської країни Іспанії. Туди у вересні минулого року вона відправила 4,5 тонни гороху, 2673,86 тонни з яких були завантажені в окупованому Севастополі.

Іспанія від компанії РФ отримала горох із тимчасово окупованого Криму.

Також комісія у 2023 році розглянула три заяви на квоти від ООО "Паллада" для вивезення 11 тис. тонн ячменю в Іран. Того ж року компанія вивезла ще 60 тис. тонн ячменю (із них за квотою – 4 400 тонн).

"Паллада" була зареєстрована в Ростові-на-Дону за місяць до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"У перший рік повномасштабної війни виручка склала 21,5 мільярда рублів (близько 230 мільйонів євро), а чистий прибуток – 1,3 мільярда рублів (13,4 мільйона євро). У 2023 році показники покращилися – майже 30 мільярдів рублів (310,7 мільйона євро) виручки та вісім мільярдів рублів (82,6 мільйона євро) чистого прибутку", - йдеться в матеріалі.

Мажоритарний власник компанії - житель Москви Сергій Кузнєцов, який раніше не був пов’язаний із сільським господарством.

"Ймовірно, Кузнєцов – лише номінальний власник "Паллади", а насправді працює на користь структур, пов'язаних з уродженцем Хорватії Крешеміром Філіповичем, якого на Балканах називають "гаманцем Путіна". Зв'язки "Паллади" з Філіповичем стали явними у грудні 2023 року – тоді співзасновницею фірми стала керуюча компанія "Мегаполис – Инвест", - пояснюють журналісти.

Підкреслюється, що 34 тис. тонн вивезеного збіжжя росіянами з ТОТ у 2023 році - мала частина вивезеної української агропродукції за квотами. Водночас з 1 січня 2024 року РФ встановила аналогічні квоти на безмитний вивіз агропродукції з України.