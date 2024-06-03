Росіяни вивезли на "оздоровлення" до РФ з окупованого Бердянська 43 дитини
Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованого Бердянська 43 дитини на "оздоровлення" до Чувашії, що в РФ. Загалом на такий "відпочинок" ворог планує відправити 300 малих українців
Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
За її словами, російська влада регулярно вивозить маленьких мешканців Бердянська та інших ТОТ до Росії на "екскурсії" чи "оздоровлення".
"Цього разу "оздоровити" юних мешканців курортного міста вирішили у так званому шефському регіоні - Чувашії. Загалом на "відпочинок" планують відправити 300 дітей. Наразі 43 з них вже доставили у регіон", - інформує Галіціна.
Глава МВА наголосила, що такими діями РФ доводить: оздоровча структура Азовського моря більше не може задовольнити потреби людей.
"Дії окупантів знищили те, що було гордістю нашого регіону - чисті пляжі, оздоровчі табори та санаторії, де наші діти могли набиратися сил та здоров'я. Вивезення дітей у РФ під виглядом оздоровлення є не лише спробою заохотити їх до любові до "руського міра", а й тривожним сигналом про стан наших курортних зон", - підкреслила вона.
- 28 травня активісти руху "Жовта стрічка" зафіксували, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни продовжують шукати та вилучати книжки українських письменників.
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