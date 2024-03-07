Росіяни вночі вдарили по навчальному закладу ДСНС на Харківщині
Уночі 7 березня російські окупанти обстріляли територію навчального полігону рятувальників. Унаслідок цього є зруйнована одна будівля
Про це пише ДСНС.
Зазначається, що внаслідок обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди.
За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає.
- Російські війська 6 березня завдали удару по селищу Борова Ізюмського району Харківської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще 7 людей дістали поранення.
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