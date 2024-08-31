Росіяни вночі вдарили по Нікополю та Марганцю: є постраждала та руйнування
У ніч проти суботи, 31 серпня, російські окупанти завдали ударів по Нікополю та Марганцю Дніпропетровської області. У результаті обстрілів постраждала людина
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, цієї ночі оборонці неба збили над областю 3 ворожі "шахеди".
Водночас внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя та Марганця постраждала 58-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Крім того, у регіоні пошкоджені 7 багатоповерхівок і 4 приватні будинки, а також господарська споруда. Понівечені адмінбудівля, магазини, салон краси, агентство нерухомості, стоматологічний кабінет, автобусна зупинка, медзаклад та ліцей. Зачепило лінії електропередач і газогін.
На ранок росіяни знову вдарили по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах - застосували БПЛА й артилерію. Наслідки уточнюються.
- Тим часом російська окупаційна армія з ночі атакує територію України ракетами та ударними безпілотниками.
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