Росіяни вночі вдарили по Нікополю та Марганцю: є постраждала та руйнування

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, цієї ночі оборонці неба збили над областю 3 ворожі "шахеди".

Водночас внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя та Марганця постраждала 58-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, у регіоні пошкоджені 7 багатоповерхівок і 4 приватні будинки, а також господарська споруда. Понівечені адмінбудівля, магазини, салон краси, агентство нерухомості, стоматологічний кабінет, автобусна зупинка, медзаклад та ліцей. Зачепило лінії електропередач і газогін.

На ранок росіяни знову вдарили по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах - застосували БПЛА й артилерію. Наслідки уточнюються.