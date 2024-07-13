Росіяни втрачають інтерес до війни в Україні: ГУР розповіло про суспільні настрої в РФ

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Інформація про бойові дії, яку транслює внутрішня пропаганда, дедалі частіше викликає у російського населення втому та невдоволення, ніж захват та екзальтацію, як було на початку вторгнення", - пишуть у розвідці.

Зазначається, що однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної інформації з реальним становищем. Наразі російському керівництву важко приховувати рівень втрат під час війни, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, про що, зокрема, свідчить активна підготовка РФ до рекордного у своїй історії підвищення податків.

Так, згідно з планом Кремля, під виглядом "прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб" побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють понад 2200 доларів на місяць. Ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%.

За даними ГУР, невтішна динаміка суспільних настроїв, яку відстежують у Кремлі, змушує російське військово-політичне керівництво готувати населення до затягування пасків. Регіональні представники путінського режиму вже намагаються зміщувати фокус уваги із дратівливої воєнної тематики на бурхливе розв'язання соціально-побутових проблем.