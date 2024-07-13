Росіяни втрачають інтерес до війни в Україні: ГУР розповіло про суспільні настрої в РФ
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало фактором роздратування жителів РФ - інформація про бойові дії дедалі частіше викликає втому та невдоволення
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"Інформація про бойові дії, яку транслює внутрішня пропаганда, дедалі частіше викликає у російського населення втому та невдоволення, ніж захват та екзальтацію, як було на початку вторгнення", - пишуть у розвідці.
Зазначається, що однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної інформації з реальним становищем. Наразі російському керівництву важко приховувати рівень втрат під час війни, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, про що, зокрема, свідчить активна підготовка РФ до рекордного у своїй історії підвищення податків.
Так, згідно з планом Кремля, під виглядом "прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб" побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють понад 2200 доларів на місяць. Ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%.
За даними ГУР, невтішна динаміка суспільних настроїв, яку відстежують у Кремлі, змушує російське військово-політичне керівництво готувати населення до затягування пасків. Регіональні представники путінського режиму вже намагаються зміщувати фокус уваги із дратівливої воєнної тематики на бурхливе розв'язання соціально-побутових проблем.
- Після ракетного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії звернувся на чат-бот Головного управління розвідки Міноборони України й надав секретні документи про діяльність його військової частини, зокрема - персональні дані про 30 командирів.
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