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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни здійснять локальні операції по всій лінії фронту: в ISW оцінили плани окупантів

20 січня, 2024 субота
08:10
Війна з Росією окупанти Маріуполь

Російські війська, ймовірно, віддадуть перевагу локальним наступальним операціям по всій лінії фронту в Україні, щоб змусити ЗСУ використовувати резерви для оборонних дій

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо 19 січня заявив, що весь східний фронт від Куп’янська до Бахмута активний, і повідомив про посилення російських ударів на Куп’янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець також зазначив, що останнім часом російські війська перейшли в наступ на окремих ділянках на Лиманському напрямку, зокрема на захід від Сватового та на захід і південний захід від Кремінної. Машовець зазначив, що війська РФ, ймовірно, найближчим часом готуються до більш масштабних дій на Лиманському напрямку.

Декілька російських джерел також визнавали наміри продовжити активні дії на всій території України.

На думку експертів ISW, росіянам у своїх локальних наступах, швидше за все, не доведеться досягати значних територіальних успіхів, щоби змусити Україну витрачати цінні ресурси на оборонні зусилля.

У звіті йдеться про те, що українські війська не зможуть раціонально використовувати техніку й особовий склад, відбиваючи штурми ворога, які мають на меті не дати їм це зробити.

Експерти ISW попереджають, що ЗСУ ризикують витратити ресурси, які командування зберігало для власних контрнаступних операцій у спробах зупинити атаки РФ, і, ймовірно, при цьому втрачати позиції.

  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами й українськими захисниками відбулося 103 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 33 атаки росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 750 військових РФ.
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
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