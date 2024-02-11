Росіяни зібрали на Донеччині 30-кілометровий залізничний потяг
Росіяни зібрали на Донеччині безперервний потяг довжиною 30 км, він складається із товарних вагонів і тягнеться гілкою від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи
Про це повідомляє Deep State.
Конструкція налічує близько 2100 вагонів різного типу. Росіяни почали їх зводити у липні 2023 року.
У Deep State припускають, що для побудови використовувався рухомий склад, украдений з тимчасово окупованих територій. Також зазначають, що споруда є досить специфічною та її ефективність складно оцінити.
"Задумка зрозуміла - перешкода для просування Сил Оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий", - йдеться у повідомленні.
- 4 грудня стало відомо, що росіяни в тимчасово окупованому Криму будують новий військовий шпиталь. Це зумовлено великими втратами ворожої армії у війні проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе