Росіяни зібрали на Донеччині 30-кілометровий залізничний потяг

Про це повідомляє Deep State.

Конструкція налічує близько 2100 вагонів різного типу. Росіяни почали їх зводити у липні 2023 року.

У Deep State припускають, що для побудови використовувався рухомий склад, украдений з тимчасово окупованих територій. Також зазначають, що споруда є досить специфічною та її ефективність складно оцінити.

"Задумка зрозуміла - перешкода для просування Сил Оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий", - йдеться у повідомленні.