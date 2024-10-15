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Росіяни змушують мігрантів з центральної Азії їхати на війну проти України, - Настоящее Время

Євген Козярін
15 жовтня, 2024 вiвторок
05:36
Війна з Росією

Вихідці з країн Центральної Азії, які були засуджені в Росії та відбувають терміни у російських в'язницях та колоніях, повідомляють, що їх масово змушують їхати на війну з Україною

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Про це повідомив телеканалу "Настоящее время" уродженець Таджикистану, на ім'я Джовід.

За словами джерела, йому 32 роки, в Росії його засудили до семи років в'язниці - зараз залишилося лише сім місяців терміну.

Джовід розповів про ув'язнених з Таджикистану та Узбекистану, які відбувають з ним покарання в колонії суворого режиму неподалік Москви, і додав, що люди перебувають у критичній ситуації. Вони не хочуть їхати воювати, але не можуть продовжувати жити в умовах, які їм створили.

"Люди не знають, що робити. Кажуть, зведемо рахунки з життям, але не відмовимося від громадянства і не поїдемо на війну. Вони вважають, що краще піти на суїцид, ніж відвернутися від батьківщини та йти воювати", - каже чоловік.

Джовід розповів, що засуджених іноземців змушують відмовитися від власного громадянства та документи подати на громадянство Росії і одночасно укласти контракт на службу в ЗС РФ.

"Якщо не підпишешся – відправляють у штрафний ізолятор. Якщо підписуєш відмову від громадянства, заяву відправляють до Таджикистану. Потім оформляють необхідні папери та посилають на війну Не знаю, можливо, вони самі нашими іменами підпишуть папери. Тут все що завгодно може статися", - вважає він.

Джовід каже, що він і кілька його знайомих земляків не хочуть відмовлятися від громадянства Таджикистану – і за це зазнають додаткового тиску.

Група в'язнів-мігрантів із колонії, де перебуває Джовід, нещодавно написала листа до каналу НВ. Вони стверджують, що у виправній установі утримуються приблизно 400 ув'язнених із громадянством Узбекистану та Таджикистану. Тюремники поводяться з ними грубо, ображають їх за релігійною ознакою. Також вони закликають решту ув'язнених із громадянством Росії бити їх.

"Днями склали список, пригрозили, що, попри громадянство, відправлять на війну в Україну. Можливо, всі катування саме пов'язані з цими планами. Вони хочуть довести людей до такого стану, щоб люди вважали за краще загинути на війні, ніж терпіти приниження наглядачів", - сказано у листі ув'язнених.

"Вони кажуть, що кого хочуть, того і пошлють на війну. Пропонують йти туди за своєю ініціативою: у цьому випадку, кажуть, потрапите у найкращі місця. А якщо відправлять примусово, то направлять прямо на передову, де жодних шансів вижити немає", – пишуть мігранти.

  • Навесні Араванський районний суд Ошської області Киргизстану засудив до п’яти років позбавлення волі громадянина країни, обвинуваченого в участі у війні в Україні у складі військ РФ.
  • У липні агентство Bloomberg написало, що громадяни Куби продовжують їхати до Росії, щоб воювати проти України, попри спроби уряду припинити вербування.
  • У вересні Індія повернула із зони бойових дій 45 своїх громадян, яких незаконно завербували до російської армії на війну проти України.

Теги:
Росія
мігранти
мобілізація
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