Жителі Куби продовжують їхати воювати в Україну на боці окупантів, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посиланням на неназвану особу, знайому з цим питанням, передає УП.

"Добровольці записуються через неофіційні канали, і загальна кількість тих, хто бере участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень, хоча точні дані важко встановити", - йдеться в матеріалі.

За даними джерела агентства, щедрі виплати від РФ заманюють кубинців, оскільки країна бореться з відключенням електроенергії і нестачею продовольства в умовах кризи, яка спричинила міграцію і протести.

Деяких кубинців приваблює перспектива отримати паспорт після того, як Путін підписав указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на участь на війні.