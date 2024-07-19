Жителі Куби продовжують їхати воювати в Україну на боці окупантів, - Bloomberg
Міжнародне агентство Bloomberg пише, що громадяни Куби продовжують їхати до Росії, щоб воювати проти України, попри спроби уряду припинити вербування
Про це пише Bloomberg з посиланням на неназвану особу, знайому з цим питанням, передає УП.
"Добровольці записуються через неофіційні канали, і загальна кількість тих, хто бере участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень, хоча точні дані важко встановити", - йдеться в матеріалі.
За даними джерела агентства, щедрі виплати від РФ заманюють кубинців, оскільки країна бореться з відключенням електроенергії і нестачею продовольства в умовах кризи, яка спричинила міграцію і протести.
Деяких кубинців приваблює перспектива отримати паспорт після того, як Путін підписав указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на участь на війні.
- 5 вересня міністерство закордонних справ Куби заявило про розкриття мережі з торгівлі людьми, учасники якої примушували громадян країни воювати в Україні на стороні Росії.
- Українські хакери передали у розпорядження розвідувальної спільноти InformNapalm докази вербування, підготовки та переміщення в Росію для участі у бойових діях проти України підрозділів кубинських найманців.
- Пізніше кубинська влада арештувала 17 людей, пов'язаних із мережею торговців людьми, які вербували молодих чоловіків воювати в російській армії проти України.
- За інформацією українського підпілля, Росія залучає до повномасштабного вторгнення проти України найманців з Куби: іноземців відправляють на східну лінію фронту
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